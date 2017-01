“Pinocchio sugli sci”: festa a Limone Piemonte per oltre 200 atleti

GENOVA. 22 GEN. Successo, sulle nevi di Limone Piemonte, per la fase regionale di “Pinocchio sugli sci”, a cura dello Snow Team Sanremo in collaborazione con FISI Liguria. Duecento gli atleti al via, con la partecipazione dell’ex allenatore della Nazionale Claudio Ravetto in qualità di supervisore grazie al progetto di collaborazione avviato dal Comitato Regionale presieduto da Michele Torini. Vittoria, tra le Ragazze, per Elisa Pagani (Imperia Sci Duemila4) davanti alla savonese Silvia Canepa e a Sara Russi (Imperia Sci Duemila4). Doppietta per il sodalizio imperiese di Luca Laurano anche in campo maschile dove Alberto Badino e Lorenzo Pagano precedono Pietro Salsotto (Cuneo Ski Team). E’ in forza alla Valbormida la migliore delle Allieve: Andrea Benetti precede Federica Tatini e Giulia Russo, entrambe del Pratonevoso Gam Genova. Sorride Andrea Cervetto (Pratonevoso Gam Genova), capace di precedere i due allievi del 3G: Gianmarco Bertolotto e Matteo Arzani. Nel superbaby doppietta Valbormida con Gea Zaquini e Valentina Ferraiuolo mentre Redford Slone (Snow Sanremo) e Gregorio Lupi (Imperia Sci Duemila4) si piazzano al secondo e terzo posto. Il baby femminile premia la savonese Ilaria Canepa, protagonista assieme a Ludovica Pastorino e Carlotta Bruno, argento e bronzo per lo Snow Sanremo. E’ Valentino Ghione (Imperia Sci Duemila4) leader tra i Baby dopo il confronto con Alessio Fracchia (Valbormida). La categoria Cuccioli si caratterizza per le medaglie, argento e bronzo, vinte dall’Imperia Sci Duemila4 con Silvia Madonna e Angelica Goich. Vince Matteo Russi (Imperia Sci Duemila4) tra i Cuccioli e il compagno di squadra Umberto Conti è terzo. Passando agli Under 21, affermazione per Francesca Siccardi (Imperia Sci Duemila4) e, tra gli uomini, argento e bronzo per Lorenzo Lorenzi (Snow Team Sanremo) e Francesco Marafante (Imperia Sci Duemila4).