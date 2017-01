Pieve Ligure prima società ligure ai Tricolori

GENOVA. 23 GEN. Si è tenuto a Scafati (Salerno) sabato e domenica scorsi il 28° Campionato Italiano di Ju Jitsu AIJJeDA (Associazione Italiana Ju Jitsu) categorie da Esordienti a Senior e il 1° Trofeo Città di Scafati per le categorie bambini e ragazzi. La competizione, perfettamente riuscita grazie alla sinergia tra AIJJeDA, New Beautiform Scafati e Csen. Gli atleti, provenienti da tutta Italia, si sono confrontati nelle discipline del Fighting System, Duo System, Duo Show, Ne Waza. Si conferma l’ottima affluenza di atleti per un totale di 380 iscritti che hanno coperto per intero tutte le categorie di peso previste con 28 società partecipanti provenienti da Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria.

La classifica per società vede in testa Beautiform New Scafati (Campania) davanti a Biolife Sport Club (Puglia), Fit-Jitsu (Campania), Fighter Club (Campania), Hiwashita (Puglia) e La Dolce Arte (Umbria).

Per le società liguri partecipanti, settimo posto per il Ju Jitsu Pieve Ligure-Scuola Aldo Corallo con i successi, nel Ne Waza, di Giacomo Mozzone (Esordiente 60 kg), Anna Fontanesi (Speranze 48 kg) e, nel Fighting, di Francesca Crosa (Esordiente 48 kg), Anna Fontanesi (Speranze 48 kg) e Alessio Canepa (Junior 77 kg). Bene anche Spazio Danza, tredicesima con le affermazioni, nel fighting, di Martina Porcile (Senior 55 kg) e Giada Ferrando (Speranza 52 kg). Un gradino sotto, quattordicesima, Tegliese con le vittorie, nel fighting, a firma di Dario Piazza (Speranza 66 kg) e Cristian Parodo (Senior 69 kg). Vincono i fratelli Marco (Esordienti 45 kg) e Giulio (Speranze 46 kg) Carlucci nel fighting con i colori della Lino Team, sedicesima. In ventitreesima posizione, invece, troviamo l’Alta Valle Scrivia, forte dell’oro di Francesco Bellina (Junior 69 kg) nel Ne Waza.

Per quanto riguarda il 1° Trofeo Città di Scafati, che ha visto la partecipazione degli atleti appartenenti alle categorie bambini e ragazzi, la classifica è la seguente:

1° Fighter Club (Campania)

2° Hiwashita (Puglia)

3° Beautiform New Scafati (Campania)

4° La Gentile Arte (Campania)

5° JJ Damun Italia (Campania)