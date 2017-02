Pietro Tarallo: Nomade per vocazione, sedentario per scelta

CAMOGLI. 22 FEB. Domenica 26 febbraio il giornalista e scrittore Pietro Tarallo, parla dei personaggi che ha incontrato nei suoi viaggi in giro per il mondo e che ha racchiuso in un libro dal titolo “Personaggi 1980 2014”. La presentazione dell’opera e l’incontro con gli ospiti avrà luogo presso il Cenobio dei Dogi a Camogli, alle ore 17.30. Alla presentazione lo accompagna la poetessa Paola Sansone che commenta in versi alcuni dei suoi incontri descritti nel libro.

Tra i molti personaggi incontrati ed intervistati dall’autore troviamo Madre Teresa di Calcutta e i suoi poveri assistiti accanto all’antropologo che ha rivoluzionato le nostre conoscenze sui popoli in via i estinzione Claude Lévi-Strauss. Omar Sharif che racconta di cinema ma pure di donne e del proprio vizio del gioco. Monica Vitti che parla di timidezza e fame. Archeologi e scrittori come Tabucchi o Amitav Gosh. I premi Nobel Rigoberta Menchù e Orhan Pamuk. E poi Jack Nicholson, la magnifica Gong Li, Giuliano Montaldo…

Questi e molti altri sono i personaggi incontrati dal giornalista e scrittore Pietro Tarallo tra il 1980 e il 2014 e ora raccolti in “Persone”, un bel volume edito da Il canneto. ABov.

Biografia dell’autore da lui stesso descritta: Nomade per vocazione, sedentario per scelta.

Un karma il mio che mi porta a fare la valigia (la più leggera ed essenziale possibile) e partire. Per conoscere, scrivere, parlare, ricordare, pensare, sognare e fotografare. Per me è così da sempre. O quasi. D’altra parte sono nato sotto il segno dei Gemelli. Proprio il 21 di giugno, nel solstizio d’estate, quando nel 1941 Mussolini ebbe la bella idea di dichiarare guerra all’Urss. Non male come inizio…

Vivo a Pieve Ligure dal 1985, minuscolo borgo arroccato sul mare, affacciato sul Golfo Paradiso, a pochi chilometri da Genova, con negli occhi la visione della Superba e il Monte di Portofino. Il buen retiro è una vecchia casa rosso-pompeiano e giallo-oro, come quelle dei centri storici liguri, che mi sono totalmente inventato. Torno qui con la stessa emozione dei marinai che a bordo dei loro velieri facevano rotta dopo mesi e mesi nuovamente nella vicina Camogli. Come loro viaggio sei mesi l’anno, girando il mondo.

Tutto questo da oltre trent’anni, ossia da quando ho lasciato proditoriamente il mondo prima della pubblicità e poi della scuola, per trasformarmi in traveller writer, come dicono gli anglosassoni. Ho scritto un numero infinito (forse troppi) di reportage per le più importanti riviste italiane e guide turistiche che parlano di angoli lontani del pianeta, soprattutto di America Latina, Africa Australe, Australia ed Asia. Ma nel mio cuore rimangono due Paesi: Indonesia e India. Forse perché li ho scoperti da giovane. Forse perché ci sono tornato più volte nel corso del tempo.