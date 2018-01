SAV. 4 GENN. Una serie di mostre d’arte, shooting fotografici, aste benefiche e cene, sono in programma per il mese di gennaio al Cafè des Artistes. Il giorno undici si aprirà il calendario 2018 dell’ associazione con la tradizionale serata dedicata all’incontro fra i soci (l’ appuntamento è previsto per le ore 21). In programma performances e letture. Sempre l’ 11 gennaio riprenderanno anche i corsi di spagnolo (interrotti durante le vacanze) che si tengono tutti i lunedì e venerdì dalle ore 16 alle 18.

Sabato 13 si concluderà il periodo di esposizione della mostra di pittura “Ieri & Oggi” della poetessa ed artista finalese Sofia Patrone “Pucci” con un’ asta benefica dei quadri non venduti.

Il ricavato della serata sarà devoluto al canile di Finale Ligure ed ai ragazzi affetti da disabilità dell’ Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Il 17 gennaio (alle ore 20 e 30) iniziano gli appuntamenti dedicati alla gastronomia con un evento della rassegna “In cibo veritas- speciale Polonia”. Saranno proposte tre specialità della cucina tipica polacca (costo 15 euro, solo su prenotazione).





Per il 26 gennaio è previsto invece un appuntamento dedicato alla cucina creativa: questa volta il protagonista sarà il miglio. La cena (inizio alle ore 20 e 30) proporrà una cena di tre portate più bevande con tutte ricette a base di miglio (costo 15 euro, su prenotazione).

Il 28 gennaio è previsto l’ evento: “Shooting fotografico SOSIA” dalle ore 10 fino alle 18. E’ possibile iscriversi come modelli o fotografi fino al 25 gennaio scrivendo all’indirizzo e mail gruppoartistico@lecafedesartistes.it, o telefonando al numero 327 7579668 oppure recandosi direttamente presso la sede di Art Space).

Per avere maggiori informazioni sulle varie iniziative del sodalizio artistico pietrese è possibile telefonare al numero 3277579668, visitare il sito gruppoartisticolecafedesartistes.oneminutesite.it o andare direttamente sulla pagina Facebook “Le cafè des artistes”.

La sede operativa del gruppo è l’ Art Space di via Mazzini, 13 a Pietra Ligure.

PAOLO ALMANZI