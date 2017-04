SAVONA. 8 APR. A 21 anni uccisa a coltellate in casa sua. La gola tagliata. Il fidanzato coetaneo ha confessato il delitto ed è stato arrestato.

Secondo gli accertamenti degli investigatori, è successo ieri sera in un alloggio di piazzetta Canonico Morelli a Pietra Ligure. Il corpo senza vita di Janira “Shaky” D’Amato è stato ritrovato poco prima delle 22 da una pattuglia dei carabinieri, allertati da una chiamata dei vicini che hanno sentito le urla durante la lite tra i due giovani. Era supino, nel salotto, in un lago di sangue. Il medico legale ha riferito che la vittima è stata colpita probabilmente “in serata” con più fendenti. Una furia. Il coltello è stato sequestrato.

Il movente, hanno aggiunto gli inquirenti, è verosimilmente la gelosia. Tuttavia, è anche da approfondire la personalità del presunto assassino, che si è confidato con uno zio e poi si è costituito ai carabinieri di Loano ammettendo il fatto: “E’ successa una brutta cosa – sarebbero state le prime parole del ragazzo – ho avuto un problema con la mia fidanzata”.

Janira D’Amato, diplomata all’Istituto alberghiero di Finale Ligure aveva frequentato il corso della Costa Crociere per diventare hostess di bordo. Il fidanzato, Alessio Alamia Burastero, ha un profilo Facebook in cui aveva inserito alcune copertine di film come “Assassin’s Creed” e “Suicide Squad” e del videogioco violento “Hitman” il cui protagonista è l’agente 47, un letale assassino. Alcuni giorni fa aveva pubblicato il seguente post: “”Fra le bombole e graffiti, le macchie sui vestiti, io ti guardo e tu mi guardi, sembra c’abbiano investiti, siamo un re una regina, un bambino è una bambina, fra il trono era una panchina, vorrei tutto come prima”.

