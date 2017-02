GENOVA. 25 FEB. Questo pomeriggio di sabato 25 febbraio alle ore 16 all’interno della rassegna per famiglie Sabato a teatro, il Teatro Archivolto presenta“Piccole emozioni – giocando con l’amico immaginario”, prodotto da La città del teatro, compagnia che si è distinta da molti anni nel settore del teatro educazione.

Piccole emozioni, diretto da Fabrizio Cassanelli e interpretato da Valentina Grigò e Costantino Buttita, mette in scena due personaggi: Vera e Costantino, il suo amico immaginario che, se lei vuole, può essere visto anche “dal paese dei bambini e delle bambine che guardano seduti”, ovvero il pubblico dello spettacolo. Vera è una “spiegatutto” e Costantino un “imparatutto”. Sullo sfondo di una scena colorata ispirata alle forme di Kandinsky, i due giocano insieme, si stupiscono, si arrabbiano, litigano, si divertono, cercano di capire e di farsi capire. Vera e Costantino cercano un contatto affettivo tra loro e con tutto ciò che li circonda per poi comunicarlo ai bambini e alle bambine attraverso uno “spartito” di piccole emozioni, fatto di una lingua giocosa, ritmica, poetica e spesso comica che a poco a poco si trasforma in un vocabolario che scaturisce dal vissuto emozionale dei due personaggi.

Lo spettacolo sarà preceduto alle ore 15 da un laboratorio sullo stesso tema a cura di Andersen, la rivista di letteratura per l’infanzia italiana. E in occasione del Carnevale non mancherà il trucca bimbi e la possibilità di indossare una maschera (dal sito del teatro www.archivolto.it è possibile anche scaricare il modello di una mascherina per il viso da personalizzare a casa prima di recarsi in teatro).

Costo Biglietti: adulti 8 euro, bambini 6 euro.