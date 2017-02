MILANO. 24 FEB. Per Il Giornale i dubbi e le indiscrezioni, talvolta sono certezze. Anche se la polizia non conferma. Almeno ufficialmente. Oggi il quotidiano milanese ha scritto che la 15enne di Vigevano, che aveva raccontato di essere stata picchiata e violentata, in pieno giorno, da due nordafricani sul treno Milano-Mortara, si è inventata tutto. Però, al momento, gli investigatori sono ancora cauti e stanno ancora indagando. Inoltre, c’è da considerare l’elemento di prova che consiste nella prognosi di 30 giorni. Tumefazioni al corpo, traumi e costola rotta sono stati riscontrati dai sanitari del pronto soccorso, i quali non dovrebbero essere stati così sprovveduti da essere stati gabbati da una ragazzina e dalle sue amiche coetanee.

La giovane, secondo il suo racconto-denuncia, era salita su un treno a Porta Genova il pomeriggio di giovedì 9 febbraio e si sarebbe accomodata, insieme a un’amica, nell’ultimo scompartimento del convoglio ferroviario. Ad Abbiategrasso, però, l’amica era scesa, lasciandola da sola con due giovani stranieri: “nordafricani sui venticinque anni”. Prima l’avrebbero molestata, poi picchiata e pesantemente toccata nelle parti “erogene” ossia intime, facendo così scattare anche l’ipotesi di reato di violenza sessuale.

Una volta subita la violenza, la vittima era scesa dal treno a Vigevano ed era tornata a casa senza dire nulla ai genitori per la vergogna, salvo sentirsi male il giorno dopo a scuola per i traumi riportati ed andare al pronto soccorso accompagnata dalle amiche di scuola. Lì, i medici le avevano riscontrato diverse ecchimosi e ferite e la frattura di una costola: segno, evidente, che qualcosa era successo.

I primi sospetti erano stati indirizzati verso un giovane immigrato che la quindicenne aveva conosciuto in passato su Facebook e che, stando alle sue parole, le avrebbe rivolto pesanti avances, sempre rifiutate. Successivamente al clamore mediatico suscitato dalla drammatica vicenda, il nordafricano l’altro giorno si è presentato spontaneamente dalla polizia per chiarire la sua posizione, giurando di non essere mai salito sul treno della presunta violenza.

Così, ecco i dubbi che per “Il Giornale” sono certezze, riassunte nel titolo: “Molestata e picchiata in treno. La ragazza ha inventato tutto”.

“(…) Invece quella storia è inventata dall’inizio alla fine grazie alla fantasia e, purtroppo, alle problematiche di una quindicenne che, prima o poi, dovrà pur dire la verità, anche se le farà molto più male di quanto forse potesse immaginare all’inizio di tutto questo. Sarà costretta a spiegare il motivo che l’ha indotta a raccontare una sfilza di bugie, inanellandone una dopo l’altra, sicuramente con immenso dolore – perché chi fa queste cose bene non sta – mobilitando tutto l’interesse e l’attenzione degli investigatori della squadra mobile di Milano, senza contare quello della cosiddetta opinione pubblica, dei media e di tutta una serie di opinionisti più o meno improvvisati. Spingendo la polizia a una vera e propria caccia all’uomo, indagando a tappeto sulla vicenda, pur di trovare i responsabili. La spirale di mezze verità e complete menzogne nella quale sono comprensibilmente piombati gli investigatori è iniziata molto prima che uno dei presunti autori del fatto, un giovane nordafricano, si presentasse in un commissariato milanese con un avvocato, perché si sentiva ingiustamente braccato. Desideroso di chiarire di aver sì conosciuto la ragazza su Facebook, come lei aveva affermato e di averla anche incontrata fuori (elemento che la quindicenne non aveva invece fornito agli investigatori, ndr), ma di non essere mai stato su quel treno con un amico per picchiarla o con l’intenzione di farle violenza. La squadra mobile tace, ma pare che il nostro clandestino abbia anche un alibi di ferro (…)”.

Dalla squadra Mobile della questura di Milano, però, per il momento gli investigatori frenano. Non c’è nessuna certezza sul fatto che il giovane nordafricano fosse o meno sul treno Milano-Pavia. Né appare ancora chiaro, fino a prova contraria, come la quindicenne si sia procurata la frattura della costola e le altre ferite. L’unica certezza, finora, è che non è stata emessa nessuna misura cautelare e che, quindi, non è stato individuato nessun presunto colpevole. Il giallo continua. Staremo a vedere se Il Giornale ci ha visto giusto o no.

http://www.ilgiornale.it/news/politica/molestata-e-picchiata-treno-ragazza-ha-inventato-tutto-1368131.html?mobile_detect=false