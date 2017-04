Piazza Verdi, Sgarbi vs Federici: “Lo denuncio per vandalismo”

LA SPEZIA. 14 APR. Botta e risposta con carte bollate tra il sindaco di La Spezia Massimo Federici e il critico d’arte Vittorio Sgarbi.

Oggetto della contesa è il rifacimento di piazza Verdi, uno dei luoghi simbolo della città.

Nei giorni scorsi il sindaco Federici ha denunciato Sgarbi per diffamazione. Sgarbi, infatti, lo aveva definito ‘demente’ in un video in cui giudicava negativamente il restyling di piazza Verdi a Spezia.





Vittorio Sgarbi, in un post su Facebook con l’hashtag #italiasfregiata replica: “Ho dato incarico al mio legale Giampaolo Cicconi di denunciare il sindaco della Spezia (Minimo Federici) per i reati di danneggiamento e vandalismo, avendo egli consentito la devastazione di Piazza Verdì con gli orrendi «archi di Buren»”.