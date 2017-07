Piazza Palermo, Bucci torna al mercato. La gente: pulizia di abusivi e irregolari

GENOVA. 24 LUG. “Questa mattina in piazza Palermo per ringraziare gli operatori dei mercati e i genovesi per il sostegno e ragionare sui problemi e gli impegni futuri per migliorare Genova”.

Lo ha dichiarato oggi il sindaco di Genova Marco Bucci, che, come promesso in campagna elettorale, stamane è uscito dal Palazzo per tornare in mezzo alla gente.

La passeggiata tra le banchi del mercato di piazza Palermo non è passata inosservata. Baci e abbracci. Il sindaco ha spiegato che occorre migliorare la situazione dei parcheggi e del trasporto pubblico, ma la gente ha anche chiesto “più pulizia” di abusivi ed irregolari.