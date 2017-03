GENOVA. 18 MAR. Sono parzialmente aperti i giardini di piazza Martinez oggetto di una nuova sistemazione. Il cantiere, ancora attivo, chiuderà il 28 aprile e il 12 maggio si svolgerà l’inaugurazione ufficiale.

Lo scorso 14 febbraio era stato consegnato il primo lotto, mentre il 12 maggio l’insieme dei giardini tornerà in mano ai cittadini.

“Con i lavori – spiega il presidente del Municipio Massimo Ferrante – un restyling dei 5.300 metri quadrati della piazza, non solo viene migliorato l’aspetto, ma anche la sicurezza: non ci saranno, infatti, più zone non illuminate”.

“Da notare come nessun albero verrà toccato e verranno mantenute tutte le piante, mentre c’è stata la scomparsa delle gradinate ad anfiteatro e tutte le parti rialzate, inoltre, via tutto l’asfalto che sarà sostituito da masselli autobloccanti. I giardini saranno divisi virtualmente in tante aree quante sono le stagioni della vita: una dedicata all’infanzia, una dedicata all’adolescenza con la pista per le biciclette, una dedicata alle famiglie e una dedicata agli anziani che avranno panchine nuove e tavolini per giocare a dama o a scacchi”.

Nella parte dove il cantiere è ancora aperto dal lato della chiesa e lato ponente, ci saranno 1650 metri quadrati di area libera per le manifestazioni, con il percorso per le bici dove gli adolescenti potranno giocare liberamente.

L’investimento è stato ingente. Si parla di 580 mila euro, di cui 300 mila stanziati dal Comune e 280 mila aggiunti dal Municipio. (nel video di LN: i giardini di piazza Martinez con i lavori che proseguono).