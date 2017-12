Piazza Dante: bus ostaggio di 15 giostrai violenti, 2 operai massacrati di botte

Terrore e follia all’alba di oggi quando una quindicina di giostrai, prevalentemente di origine nomade, dopo una notte a base di alcol in una discoteca del centro città, sono usciti dal locale per tornare nelle roulotte.

Prima hanno provato a bloccare al semaforo un bus Amt della linea 35, colpendo il mezzo pubblico con calci e pugni (a bordo c’erano anche tante donne che si recavano al lavoro e che sono rimaste impietrite dalla paura).

Poi, visto e considerato che il conducente si è rifiutato di aprire le porte e ha chiamato la polizia, hanno fermato il furgone con quattro giovani operai marocchini a bordo, dipendenti di un’impresa di pulizia.





Al rifiuto dei nordafricani di dargli un passaggio, i giostrai li hanno aggrediti con violenza riempiendoli di botte. Si sono fermati solo dopo l’intervento dei passeggeri e dell’autista del bus che hanno urlato di avere avvisato le Forze dell’ordine.

L’inquietante episodio è avvenuto intorno alle 6,30.

Uno dei marocchini feriti nell’aggressione, di 37 anni, ha riportato la frattura del setto nasale e gravi ferite alla testa. E’ stato quindi ricoverato in ospedale con prognosi riservata per il grave trauma cranico e l’emorragia cerebrale, ma per fortuna non risulta in pericolo di vita.

Ferito anche un altro operaio nordafricano, ma in modo meno grave.

A bloccare gli aggressori, provenienti dal torinese e dal Luna Park di piazzale Kennedy, sono stati i poliziotti di sei volanti che nonostante il fuggi fuggi a piedi, a bordo di taxi e bus, alla fine sono riusciti a fermarne dieci su quindici.

Due giostrai di 21 e 31 anni sono stati arrestati per lesioni aggravate e violenza privata perché ritenuti autori dell’aggressione al marocchino meno grave, altri 8 invece sono stati denunciati. Fra di loro anche un sedicenne.

Per sette giostrai il questore Sergio Bracco ha notificato il foglio di via con l’obbligo di non tornare più in provincia di Genova.