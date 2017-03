GENOVA. 31 MAR. Ieri mattina in piazza Banchi, uno straniero cedeva un pacchetto contenente dello stupefacente ad una persona rimasta sconosciuta, poiché si dileguava prima dell’intervento dei Carabinieri della Stazione di San Teodoro e Scali, nel corso di un predisposto servizio anti-droga, riuscendo però a bloccare dopo una colluttazione lo spacciatore, anche se opponeva attiva resistenza.

Identificato in un algerino di 30 anni, con pregiudizi di polizia e senza fissa dimora, perquisito, è stato trovato in possesso di 1 grammo di cocaina e 995 euro, provento dell’illecita attività, il tutto posto sotto sequestro dai carabinieri. L’immigrato, che non è mai stato rimpatriato, è stato arrestato.