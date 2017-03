Piano Periferie, lunedì a Roma la firma per 40 milioni

GENOVA. 4 MAR. Ieri il Cipe ha finanziato per 40 milioni progetti della Città metropolitana di Genova nell’ambito del ‘Piano Periferie’. I progetti riguardano scuole, le strade metropolitane, interventi nei Comuni contro il rischio idrogeologico.

Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e il sindaco di Genova Marco Doria lunedì 6 marzo firmeranno a Palazzo Chigi la convenzione per i 18 milioni in arrivo a Genova.

La delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica stanzia complessivamente a livello nazionale 800 milioni (798,17) a favore delle periferie dal Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Il progetto, per Genova e provincia prevede interventi e azioni per 40 milioni di euro in 15 Comuni dalla periferia genovese di Ponente tra Sampierdarena e Voltri e per i torrenti Polcevera, Scrivia e Stura.