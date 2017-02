GENOVA. 19 FEB. Matteo Salvini come Donald Trump: “Per i migranti irregolari e i delinquenti ci vuole una pulizia di massa anche in Italia”. “Se necessario, con la forza e strada per strada perché ci sono vie e quartieri fuori controllo, ormai in mano a loro”. “Quando saremo al governo useremo le navi della Marina Militare per riportare indietro i finti profughi”. Così il leader del Carroccio, ieri a Recco per partecipare alla “gazebata” organizzata dai militanti nell’ambito della campagna tesseramento 2017 della Lega Nord Liguria.

Il giorno dopo è bufera sul responsabile Immigrazione di Anci Liguria e sindaco di Sori, l’ultrabuonista Paolo Pezzana, che lavora per introdurre il business immigrati nelle perle turistiche intorno a Portofino. Il piccolo Doria del Golfo Paradiso ieri sera ha reagito alle parole di Salvini con un durissimo post pubblicato su Facebook: “Stronzo”. Il consigliere regionale del Pd, Luca Garibaldi, commentando il post, ha rincarato la dose: “Porco”.

L’assessore regionale allo Sviluppo economico e segretario della Lega Nord Liguria, Edoardo Rixi, e il vice capogruppo regionale del Carroccio, Franco Senarega, oggi hanno quindi chiesto le dimissioni di Pezzana da Anci Liguria: “Questo personaggio non può più rappresentare i Comuni liguri. Si dimetta. Le dichiarazioni del sindaco Pezzana su Matteo Salvini sono inconciliabili con il ruolo di coordinatore della commissione Immigrazione per Anci Liguria, che rappresenta 231 Comuni su un totale di 235. Da Salvini nessuna istigazione all’odio, solo la richiesta di tornare ad essere un paese normale”.

Ecco il testo del post pubblicato su Fb dal sindaco di Sori, Paolo Pezzana: “Non sei un idiota Matteo, un idiota ignora il senso di ciò che dice e la necessità di assumere responsabilità delle proprie parole. Tu lo sai, non te ne frega niente e le dici lo stesso perché i giornali facciano questi titoli e i tuoi adepti mantengano la loro fregola. Ci riesci. Quindi non sei ne stupido ne idiota. Sei proprio stronzo, stronzo, cattivo e pericoloso. Spero di trovare il modo di dirtelo di persona e spero che in tanti si trovi il modo di fermarti. Sarebbe un disastro se governassi tu, non c’entrano i migranti, è che con uno come te il futuro diventa una cosa triste”.

Ecco il testo del commento su Fb del consigliere regionale Pd Luca Garibaldi: “Bravo Paolo Pezzana. Come diceva Gramsci Dare ad uno del porco, se è un porco, non è un’ingiuria, è proprietà di linguaggio”.