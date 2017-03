Peugeot-Citroen acquista Opel per 1,3 miliardi euro

PARIGI. 6 MAR. Il gruppo automobilistico francese PSA, Peugeot Citroen, ha annunciato l’acquisto della tedesca Opel per 1,3 miliardi di euro.

Il gruppo diventa, così, il secondo costruttore auto in Europa dopo la Volkswagen.

“Da questa unione – dice numero il uno di Psa Carlos Tavares – nasce un colosso da 4,3 milioni di veicoli, di cui 3 milioni in Europa, con 2 miliardi di utile grazie alla progressiva convergenza delle piattaforme e dei motori”.

“L’accordo – ha detto la numero uno di General Motors, Mary Barra da Parigi – è una vittoria per tutti gli azionisti. Insieme saremo più forti”.

Oltre all’acquisto di Opel e del marchio britannico Vauxhall – che spera far tornare in attivo entro il 2020 – Peugeot-Citroen-Ds, riprenderà insieme alla banca BNP Paribas la filiale finanziaria di GM Europe per 900 milioni di euro.