Pestaggio lungomare S. Margherita: dopo i primi 4, presi altri 3 ultras milanisti violenti

All’alba dello scorso 3 settembre sul lungomare di S.Margherita Ligure, per futili motivi, due coppie di ragazzi furono presi di mira e aggrediti brutalmente da alcuni individui violenti, tutti ventenni provenienti da Milano e provincia. Il pestaggio, avvenuto in due momenti, aveva costretto le vittime a ricorrere alle cure sanitarie con prognosi comprese tra i 7 e i 30 giorni per traumi e fratture varie.

Il tempestivo intervento sul posto e le immediate indagini, condotte dai militari della Stazione CC di Portofino, avevano consentito di rintracciare i primi 4 giovani componenti della gang violenta, ma alcuni erano riusciti a farla franca.

Ora gli investigatori dell’Arma sono riusciti a identificarne altri 3, gravitanti anche loro negli stessi gruppi Ultras milanisti dei primi 4 denunciati.