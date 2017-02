Pescara-Genoa, pagelle LN: Grifone bocciato

GENOVA 19 FEB. Orrore Genoa che subisce un pokerissimo dal Pescara. Nessun sufficiente in una squadra che oggi ha dato il peggio di se.

Le pagelle di LN:

LAMANNA: 5 Non è impeccabile sulla rete di Cerri e subisce l’ennesima goleada in stagione.

ORBAN: 4,5 Non da mai certezze è causa pure l’autorere che indirizza il match

IZZO: 5,5 È il più positivo dei suoi ma non riesce da solo a tenere su la barca

BURDISSO: 4,5 Mostra tutta la sua lentezza contro l’attacco veloce del Pescara. Sempre in difficolta

LAZOVIC: 5,5 Riesce spesso ad andare sul fondo ma difficilmente riesce a crossare

HILJEMARK: 5 Giornata da incubo per lo svedese che non ne becca mai una

CATALDI: 5,5 Primo tempo insufficiente. Migliora nella ripresa

LAXALT: 5 Rispetto a Lazovic non riesce mai a pungere ed è in difficoltà pure in copertura

RIGONI: 5,5 forse eccede nella grinta ma se i suoi compagni avessero metà della sua garra forse la situazione sarebbe diversa

SIMEONE: 5 Non pervenuto in questa sfida

PALLADINO: 5 Stavolta l’attaccante campano sembra una sbiadita controfigura del campione che è

EDENILSON: 5,5

PANDEV: 5,5

PINILLA: 5

JURIC: 4 Doveva far svoltare i suoi ragazzi, forse oggi è la sua ultima panchina col Genoa

fc