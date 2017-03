GENOVA. 27 MAR. Un 35enne peruviano ieri è tornato a casa, in via Amerena, ubriaco da una festa, e ha picchiato la moglie procurandole lesioni giudicate guaribili in 20 giorni.

Anche il figliastro 14enne, per difendere la madre, è stato aggredito e ferito lievemente ad un braccio.

L’uomo è stato denunciato per il reato di lesioni aggravate e ha fatto scattare la misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa famigliare.