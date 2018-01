Peruviano picchiato e rapinato dello smartphone in via Fillak

Nella serata di ieri a Sampierdarena un cittadino peruviano di 23 anni, residente a Genova, ha denunciato ai carabinieri della locale Stazione che nella mattinata del 1° gennaio, mentre transitava a piedi in Via Fillak, veniva avvicinato da un individuo che dopo averlo percosso gli sottraeva il telefono cellulare di ultima generazione dileguandosi per le vie limitrofe.

La vittima della rapina veniva poi medicata presso l’ospedale San Martino, dove otteneva una prognosi di 15 giorni per i vari traumi riportati.