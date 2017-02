GENOVA 18 FEB. Rifinitura senza sussulti quella svolta ieri mattinata dalla truppa biancoceleste. Fatta eccezione per Catellani e Baraye squalificati, l’intera rosa è a disposizione di mister Breda in vista della sfida di oggi con il Perugia.

Una sfida importante per dare una svolta a un momento molto negativo per la formazione del Presidente Gozzi, sempre vicina alla zona play off nonostante qualche colpo a vuoto.

Ecco l’elenco completo dei giocatori che partiranno alla volta dell’Umbria:

PORTIERI: Iacobucci, Paroni.

DIFENSORI: Ceccarelli, Pellizzer, Benedetti, Sini, Belli, Pecorini, Filippini.

CENTROCAMPISTI: Di Paola, Moscati, Palermo, Troiano, Ammari, Tremolada, Ardizzone, Zaniolo.

ATTACCANTI: Caputo, Diaw, Mota Carvalho.