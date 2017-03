Per rilanciare la zona di Prè, 50 case a canone calmierato

GENOVA. 10 MAR. Con la finalità di rilanciare la zona di Prè, il Museo di Palazzo Reale metterà a disposizione del Comune di Genova cinquanta alloggi a canone accessibile, fino a un massimo di 200 euro al mese, destinati a persone e famiglie con problemi socio abitativi.

Il progetto è stato presentato a Palazzo Tursi dall’assessore comunale al Sociale Emanuela Fracassi e dal direttore del polo museale Serena Bortolucci.

Per la scelta delle famiglie sarà compito dell’Agenzia sociale per la casa valutare le situazioni in collaborazione con i servizi sociali con gli assegnatari che dovranno essere autonomamente in grado di mantenere il proprio alloggio e sostenere il canone accessibile.