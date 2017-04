Per i bimbi Una Notte al Museo con i Dinosauri

GENOVA. 13 APR. A quale bambino non piace il brivido e a quale bambino non piaccioni i dinosauri, i grossi rettili diapsidi comparsi durante il Triassico superiore, ossia ben 230 milioni di anni fa?… Beh, proprio per la loro gioia questo venerdì 14 aprile il museo civico di Storia naturale “Giacomo Doria”, in collaborazione con l’Associazione Didattica Museale, ha programmato l’evento “Una Notte al Museo con i Dinosauri”, dedicato ai bambini tra i 6 e i 12 anni.

Un’emozionante avventura, ricca di suspense e divertimento, dove i piccoli ospiti avranno modo di conoscere il Museo e la sua misteriosa atmosfera notturna.

Le attività inizieranno alle ore 20.30 (cena esclusa) fino alle 9.30 (colazione inclusa).





Il costo dell’attività è di 50 euro a partecipante, comprensivo del biglietto di ingresso alla mostra “Dinosauri”. Sono previsti sconti per fratelli o gruppi di amici. Per partecipare è necessario prenotarsi al 334.8053212.