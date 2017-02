Per i bimbi domani alla Tosse Il brutto brutto anatroccolo

GENOVA. 18 FEB. Domani, domenica 19 febbraio, ore 16.00 per un nuovo appuntamento con la Tosse in Famiglia, va in scena lo spettacolo Il Brutto Anatroccolo tratto dalla nota fiaba di Hans Christian Andersen.

Una covata eccezionale che vide la schiusa di 7 uova. Il settimo nato però era tutto nero…

Lo spettacolo, giocato tra attori e pupazzi, reinventa questa nota fiaba danese la cui metafora appare più attuale che mai, riscrivendola completamente, al punto di crearne una nuova. Un racconto dove è possibile divertirsi, identificarsi e partecipare, per vivere insieme una bella e significativa storia, perché di questo crediamo ci sia tanto bisogno.

con MIRCO ABBRUZZETTI e SIMONA RIPAR, musiche originali GIUSEPPE FRANCHELLUCCI e MARCO PIERINI, pupazzi LUCREZIA TRITONE, scene PAOLO FIGRI, costumi VALENTINA ARDELLI, testo e regia MARCO RENZI.

Alle 15 prima dello spettacolo laboratorio gratuito con il biglietto dello spettacolo dal titolo FAVOLIAMO tenuto dalla scenografa Paola Ratto del Teatro della Tosse.

età consigliata dai 4 ai 10 anni, pubblico misto

Tecnica: teatro d’attore, pupazzi e figure animati, festosa interazione con il pubblico

Biglietto: adulti 8 euro – bambini 6 euro