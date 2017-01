IMPERIA. 22 GEN. “Vecchio di m… ti facciamo a pezzi”. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe stata questa la frase pronunciata da due fratelli albanesi che venerdì pomeriggio, in zona Solaro a Sanremo, sono finiti nel mirino della pistola (con matricola abrasa) di un pensionato di 73 anni, che risulta incensurato ma con qualche piccolo precedente di polizia alle spalle. I due sarebbero stati suoi inquilini morosi e lui, per l’ultima volta, gli avrebbe chiesto di lasciare l’appartamento (affittato in nero) senza pretendere soldi. Tuttavia, agli ennesimi rifiuti ed insulti, avrebbe raccontato di avere perso la testa, estratto la pistola e fatto fuoco.

Per fortuna, non ci è scappato il morto, ma uno degli immigrati è rimasto ferito a un braccio. Pertanto, l’anziano, che in un primo momento era fuggito, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio e dovrà rispondere anche di porto abusivo d’arma clandestina e ricettazione.

Ieri,però, la vicenda è stata raccontata in modo un po’ diverso. L’albanese ferito ha dichiarato che non c’entra nulla con il 73enne, né è mai stato un suo inquilino moroso perché abita in un’altra zona di Sanremo con la sua famiglia, che è tutta composta da gente rispettabile, dove paga regolarmente l’affitto. Venerdì pomeriggio si sarebbe recato in quel luogo “solo per salutare una persona”. Neppure il fratello abiterebbe lì, anche se sarebbe stato lui a conoscere il 73enne.

Marino Tripodi, ex impresario edile, è in cella in attesa della convalida dell’arresto. Il ferito è stato medicato e si trova in buone condizioni fisiche. I carabinieri stanno indagando per verificare le due versioni e far luce sia sulla dinamica dei fatti, sia sul movente del grave episodio.