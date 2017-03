GENOVA. 9 MAR. Un pensionato genovese stamane è rimasto incastrato nella porta del bus Amt della linea 1 e, praticamente appeso al mezzo pubblico, è stato trascinato per alcuni metri mentre il veicolo ha proseguito la sua corsa.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10 a Sestri Ponente. Al momento, l’esatta dinamica dei fatti non è stata accertata dalla polizia municipale. Secondo alcuni testimoni, i passeggeri del bus stavano scendendo alla fermata di via Hermada della linea 1, spostata alcuni giorni fa per i lavori di messa in sicurezza del torrente Chiaravagna, quando hanno udito le urla dell’anziano in difficoltà che non era ancora sceso del tutto.

L’autista dell’Amt, ovviamente, ha fermato il mezzo appena si è accorto della situazione di pericolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il ferito in codice giallo al pronto soccorso del Villa Scassi. Tanto spavento, ma le sue condizioni, per fortuna, non destano preoccupazioni.

I tecnici dell’Amt stanno verificando il funzionamento del bus per capire se vi sia stato un guasto tecnico.