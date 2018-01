Pensionato 80enne sposa badante dominicana 30enne: mi ama

Secondo molti l’amore non ha età. Secondo altri, invece, il ragionamento vale per i soldi del conto in banca. In ogni caso, un pensionato 80enne spezzino nei giorni scorsi è convolato a nozze con la sua badante dominicana di 30enne. Mezzo secolo di differenza.

“Mi ama” avrebbe dichiarato ai famigliari l’arzillo anziano, che non ha inteso fare marcia indietro.

“Sono felice con lui” avrebbe aggiunto la giovane donna originaria di Santo Domingo.





Il matrimonio è avvenuto alla Spezia, dove c’è una numerosa comunità di dominicani. Auguri.