SAVONA. 13 MAR. Rabbia del Comitato dei pendolari Savona – Genova che ha scritto all’assessore regionale Gianni Berrino e all’Ad di Trenitalia Della Monica per “per segnalare la gravità di quanto subito durante il grave incidente di questa mattina sulla linea Sestri Levante – Genova”.

I pendolari sono rimasti chiusi per due ore nel treno regionale in una galleria in attesa di un altro treno regionale che si è affiancato e ha consentito ai passeggeri il trasbordo. Peccato che, un’ora prima, spiegano i pendolari, fosse passato a fianco un treno Intercity senza fermarsi.

Il blocco del treno era stato provocato dalla morte di una persona finita stamani sotto a un convoglio.

“Ovviamente – scrivono i pendolari – Trenitalia non ne può nulla dell’incidente accaduto, ma la gestione dell’emergenza e la tutela di tutte le persone coinvolte nell’accaduto è assolutamente competenza di Trenitalia. Purtroppo ci troviamo a dover segnalare che ancora una volta è stata data precedenza all’aspetto economico dell’azienda e non alla salvaguardia di circa 1000 persone che sono rimaste coinvolte, loro malgrado, nel terribile incidente. Persone che hanno passato 2 ore chiuse dentro un treno all’interno di una galleria finché non è stato affiancato un treno proveniente da Recco (21024) su cui sono stati trasbordati tutti i viaggiatori”.

Loro, i pendolari, si rendono “conto della delicatezza dell’argomento e di quanto non sia facile affrontare la questione però”, ritengono “che le persone vengano prima di tutto e sarebbe stato opportuno e doveroso trasbordare tutti i passeggeri sul primo convoglio che è stato fatto transitare a seguito dell’incidente e non fare distinzioni tra treni regionali e Intercity, perché siamo tutte persone”

“Abbiamo chiesto – proseguono i pendolari – quindi spiegazioni all’Assessore Berrino ed all’Ingegnere della Monica per quale motivo, a circa un’ora dall’incidente, è stato possibile far passare il treno IC 658 ma non sono stati fatti trasbordare i passeggeri su questo convoglio che transitava quasi vuoto. Come mai si è ritenuto opportuno tenere i viaggiatori segregati in galleria ancora per un’ora, in attesa di un treno regionale? L’emergenza non era tale da far ritardare ancora di 15/20 minuti un IC? Il benessere di mille passeggeri non vale quanto qualche minuto di ritardo di un IC?”.

Infine la richiesta all’assessore di prendere una posizione sulla questione, affinché “quanto accaduto oggi non si ripeta di nuovo.”

