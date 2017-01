GENOVA. 1 DIC. Dopo i bagordi di Capodanno, si è messo alla guida della sua auto in stato di ebbrezza. Poi si è cappottato in via Luigi Rizzo a Pegli, danneggiando diverse vetture parcheggiate. L’incidente è avvenuto stanotte.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, che hanno trovato il giovane lievemente ferito e positivo all’alcol test. Pertanto, è stato denunciato. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire la rimozione del mezzo ribaltato.