GENOVA. 14 FEB. Un 20enne italiano è stato arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri gli agenti del Commissariato di Sestri Ponente, durante un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacente hanno notato due giovani all’interno di Villa Doria che si scambiavano qualcosa per poi allontanarsi frettolosamente.

All’uscita, in via Bettino Ricasoli, venivano fermati dai poliziotti a cui uno consegnava spontaneamente della marijuana per un grammo e mezzo appena acquistata e l’altro un sacchetto in cellophane contenente 16 bustine di marijuana del peso lordo complessivo di gr. 5,870 che teneva nelle parti intime.