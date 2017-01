Pegli, soccorso della polizia per incendio in un’abitazione

GENOVA. 31 DIC. La polizia ha soccorso i residenti di un’abitazione al cui interno si era sviluppato un incendio che stava saturando di fumo tutti gli ambienti della casa.

I poliziotti delle volanti della Questura e del Commissariato Sestri Ponente, impegnati ieri pomeriggio in un posto di controllo in Via Ronchi a Genova Pegli, hanno notato uscire dal camino di un’abitazione del fumo nero e delle grosse fiamme.

Immediatamente hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e si sono precipitati nella casa, facendo evacuare i residenti, 6 persone tra cui 3 minori.



I pompieri hanno poi provveduto a spegnere le fiamme e ad ispezionare la canna fumaria, facendo fuoriuscire il fumo che aveva invaso le diverse stanze.

Nessuno degli occupanti ha avuto necessità di ricorrere a cure mediche.