Pegli, banda del buco in azione: svaligiato Ottico Puggioni

GENOVA. 28 MAR. “Banda del buco” in azione ieri notte in un negozio del ponente di Genova. I malviventi hanno sfondato un muro dietro il negozio Istituto Ottico Puggioni di via Opisso 23 a Pegli e hanno rubato quasi tutti gli occhiali sugli scaffali e nei cassettoni degli espositori.

Un colpo quantificato in circa 40mila euro, come riferito il titolare del negozio. L’allarme è scattato stamattina all’orario di apertura, quando l’ottico è andato in negozio e ha scoperto dell’irruzione notturna dei ladri.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti e della Squadra mobile che, insieme ai colleghi del commissariato di Sestri Ponente, hanno avviato le indagini per cercare di trovare indizi utili ad identificare gli autori del colpo, probabilmente una banda di ladri professionisti che potrebbe avere agito su commissione.