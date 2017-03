Peccati di gola: con i Quaresimali si rispetta il digiuno

GENOVA.22 MAR. I quaresimali, dolci di antica tradizione genovese, vengono ancor oggi confezionati in molte pasticcerie genovesi, impastando zucchero, acqua di fiori di arancio e pasta di mandorle dolci.

Sono modellati a forma di piccole ciambelle e decorati con glassa e salsa pariglia, poi ornati con minuscoli confettini e perline di zucchero dorati di svariati colori chiamati diavolini. I Quaresimali furono inventati dalle monache agostiniane tra le mura del convento genovese di San Tommaso a Dinegro. Questo gruppo di suore per far rispettare l’astinenza, nei 40 giorni “di magro”, che precedono le feste pasquali e non infrangere le regole della Quaresima, inventarono questi dolcetti dall’ aspetto invitante e ghiotto, ma contenenti pochissimi grassi.

La pasta di mandorle, principale ingrediente, era molto apprezzata a Genova già nel ‘500, e poi nel Settecento, era presente nei vari dolci e menù delle nobili famiglie liguri. L’uso delle mandorle dolci e pelate deriva dalla tradizione arabo – persiana esportata a Genova dai naviganti e commercianti che andavano nel Medio Oriente.

Sempre in primavera e vicino alle feste pasquali si prepara un’ altra specialità della pasticceria ligure: i Finocchietti. Sono confetti piccolissimi contenenti un seme di finocchio, da cui deriva il nome, invece della mandorla; si usano insieme ai diavolini e alla salsapariglia per ornare, con i loro variegati colori, i Quaresimali.

Oggi si trasgredisce un po’ la tradizione, così i quaresimali, sono fatti a ciambellina o a due rombi, sono uniti da un velo di marmellata e dischi decorati con glassa fondente aromatizzata con sciroppi alla menta, arancia e lampone o semplicemente colorata. L’albume, non previsto nell’antichità, oggi viene usato da quasi tutte le pasticcerie per legare meglio l’impasto. ABov.