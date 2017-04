GENOVA. 6 APR. Migranti, il Pd come la Lega. Oggi alle 17 consiglio municipale del Centro Ovest in piazza, davanti alla Prefettura, per protestare contro l’arrivo di altri migranti nel nuovo centro ipotizzato nell’ex bocciofila di San Benigno. L’avviso alla cittadinanza era stato pubblicato alcuni giorni fa dal presidente del Municipio Franco Marenco (Pd) e la protesta è stata sostenuta da tutti i consiglieri municipali della maggioranza di centrosinistra e della minoranza di centrodestra.

“Anche il Pd – spiega il capogruppo municipale della Lega Nord Liguria, Davide Rossi – forse per mero calcolo elettorale o forse per la percezione negativa che il territorio prova nei loro confronti, da ragione alla Lega, ammettendo che la città di Genova e i quartieri del Centro Ovest sono al limite, non possono più accogliere nuovi presunti profughi, i limiti previsti sono stati superati. La proposta della Prefettura di insediare 200 individui a San Benigno non è accettabile, sia per il luogo non consono adiacente al porto, sia per il fatto che non più tardi di un anno fa lo stesso prefetto e il sindaco Doria convenivano sulla necessità di esentare il Centro Ovest da nuovi insediamenti viste le forti criticità dei quartieri.

Come Lega ribadiamo il nostro NO che non è mai cambiato, forti della conoscenza che abbiamo del territorio e siamo compiaciuti che anche il Pd, dopo anni di scontri anche accesi sul tema, abbia deciso, attraverso il Presidente Franco Marenco, di convocare un consiglio municipale monotematico di protesta nella piazza davanti alla Prefettura. Nel frattempo segnalo che due africani due sere fa hanno tentato di aggredire e derubare due ragazzini di Via Lugo in Largo San Francesco da Paola. Episodio gravissimo che sta alzando il livello di sopportazione dei residenti nei confronti anche dei clandestini ospitati in zona tanto che i ragazzi di Via Lugo stanno organizzando ronde serali e notturne”.