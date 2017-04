GENOVA. 1 APR. Elezioni vicine. Macchina del fango in azione. Quando qualcuno si oppone con coerenza e coraggio ai vari sistemi di potere, giudiziari o politici, scatta inesorabile. A scoppio ritardato e con precise tempistiche. E’ successo oggi anche al consigliere regionale di Rete a Sinistra, Gianni Pastorino, persona seria e perbene, che è stato attaccato da uno dei soliti “corvi” con una lettera anonima per l’assunzione a Liguria Digitale (società partecipata dalla Regione Liguria) della sua compagna di vita, dopo avere annunciato di non sostenere la coalizione di centrosinistra per Tursi 2017. Stamane, all’inizio della seduta consiliare, il compagno Pastorino ha dichiarato che procederà in ogni direzione per tutelare la sua reputazione.

La sostanza del “non caso” riguarda un contratto a tempo determinato per 24 mesi. L’episodio è avvenuto addirittura l’anno scorso, quando l’amministratore unico di Liguria Digitale, Marco Bucci, persona altrettanto seria e perbene, non si sognava neanche di scendere nell’arena politica come candidato a sindaco di Genova. E quando, peraltro, neanche Pastorino aveva deciso di schierarsi a favore o contro alcuna futura coalizione.

Inoltre, come spiega la stessa lettera anonima, tutto si era svolto con regolare bando di concorso, non sussistono irregolarità e la compagna di Pastorino non solo aveva il curriculum vitae adeguato per parteciparvi, ma poi aveva dovuto dimostrare di avere anche qualità professionali superiori rispetto agli avversari.

Insomma, era la più brava e pertanto è stata assunta. Altro che inopportunità politica. Un bell’esempio di meritocrazia a Genova, come accade negli Usa, ex patria lavorativa del top manager Marco Bucci. D’altronde, la laureata-precaria aveva in precedenza un contratto in scadenza con un’altra società e forse sarebbe rimasta disoccupata, mentre nessuna norma giuridica prevede il divieto di cercare lavoro, anche nelle società collegate o partecipate dagli enti pubblici, ai famigliari dei politici o dei magistrati. Ossia a chi detiene il potere in Italia.

Tuttavia, appena Gianni Pastorino ha deciso di non sostenere la coalizione del centrosinistra, che ha candidato l’assessore comunale Gianni Crivello, altra persona seria e perbene, in continuità con il sistema di potere politico che da 40 anni governa (legittimamente) il capoluogo ligure, guarda caso è finito nel mirino di uno dei “corvi” che ha attivato la solita macchina del fango, sport privilegiato da chi non ha argomenti, per un “non caso”.

Se si può facilmente comprendere il motivo politico del ritardato invio della lettera del “corvo” contro il “non allineato” compagno Pastorino, non si capisce perché la macchina del fango non sia stata attivata in modo democratico per tutti gli altri eventuali “non casi” di famigliari di politici o magistrati. Lo scandalo, semmai, appare questo, non certo la regolare e meritocratica assunzione a tempo determinato della compagna di Pastorino.