GENOVA. 11 APR. Questa mattina, durante la seduta del Consiglio Regionale, è stata nuovamente discussa la questione che riguarda il progetto e la costruzione del nuovo ospedale Galliera con relativa conferenza dei servizi.

“Come Consiglieri Regionali di Rete a Sinistra & liberaMENTE Liguria e Coordinatore provinciale di Sinistra Italiana – hanno spiegato Gianni Pastorino, Francesco Battistini (ex M5S) e Michele Attanasio – siamo profondamente convinti che questa scelta sia assolutamente sbagliata ed estremamente penalizzante, oltre che per il quartiere di Carignano, ancor più per la mancata programmazione e progettazione di un sito ospedaliero che si ponga come punto di riferimento e richiamo ideale fra il Ponente e la Valpolcevera.

Per l’ennesima volta la politica, che deve perseguire il bene comune dei cittadini, si piega volutamente a pressioni esercitate dal sistema di potere vigente in Liguria. Il Galliera, prospettato secondo questi termini, rischia di diventare un ospedale generalista distante soltanto pochi chilometri dall’ospedale San Martino; ciò non costituirebbe affatto un beneficio o un vantaggio per gli utenti.





In tal modo, tutto il resto della città continuerà a subire gli effetti dannosi derivati da una totale mancanza di programmazione strategica e mirata a livello socio-sanitario e sul territorio ligure. Il quadro che si prospetta all’orizzonte è quello in cui il Ponente e la Valpolcevera pagheranno conseguenze di forte disagio e difficoltà, imputabili a questa scelta assurda e sbagliata. Purtroppo questa Giunta non ha saputo e non è stata in grado di distinguersi in modo positivo e migliorativo rispetto alla precedente. Nonostante quanto afferma il Comune di Genova, in realtà tutti si trovano d’accordo nell’allinearsi su un progetto che non avrà nessuna utilità per la città e che appare fin da subito evidente trattarsi soltanto di una grande operazione di speculazione immobiliare”.