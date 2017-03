IMPERIA. 21 MAR. Il cadavere di un migrante, di origine africana, è stato ritrovato stamane sul versante francese del ‘passo della morte’, la parete rocciosa che sovrasta il confine italo-francese di ponte San Luigi, a Ventimiglia.

A lanciare l’allarme, domenica scorsa, era stato un altro migrante. Le ricerche erano cominciate in territorio italiano, ma senza successo. Successivamente, sono state allertate anche le autorità francesi e stamattina è stato trovato il corpo, che è stato recuperato da un elicottero. Al Campo Roja di Ventimiglia, i responsabili non sono ancora in grado di affermare se la vittima fosse un loro ospite o della vicina Chiesa delle Gianchette.