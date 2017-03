Passaggi alla Tosse con “Sulla morte senza esagerare”

GENOVA. 20 MAR. Dal 16 al 26 marzo il Teatro della Tosse presenta una rassegna di cinque spettacoli che riflettono con registri e chiavi di lettura differenti sulla morte. Il progetto, dal titolo Passaggi, nasce in collaborazione con Braccialetti Bianchi di Genova, un’associazione di volontariato che offre accompagnamento e sostegno interiore alle persone con una malattia, che le avvicina alla fine della vita e alle loro famiglie. L’associazione in convenzione con l’ospedale San Martino, affianca l’Hospice Maria Chighine, nel Padiglione Maragliano.

Dal 24 al 26 marzo andrà in scena “Sulla morte senza esagerare”ideazione e regia Riccardo Pippa, di e con Giovanni Longhin, Andrea Panigatti, Sandro Pivotti, Matteo Vitanza. Una co-produzione Teatro dei Gordi e TIEFFE Teatro Milano con il sostegno di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo – Progetto Next – Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo Armunia – Campo Teatrale di Milano – Centro Artistico Il Grattacielo – Centro Teatrale MaMiMò- Mo-wan teatro – Sementerie Artistiche – Concentrica 2016. Lo spettacolo è stato Vincitore all’unanimità del Premio alla produzione Scintille 2015, Premio Nazionale Giovani Realtà del Teatro 2015, indetto dall’Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine: spettacolo vincitore del Premio Speciale, Premio Giuria Allievi Nico Pepe e Premio del Pubblico.

Dieci maschere contemporanee di cartapesta, figure familiari raccontano, senza parole, i loro ultimi istanti, le occasioni mancate, gli addii; raccontano storie semplici con ironia, per parlare della morte in chiave ironica e divertente attraverso un linguaggio del corpo non convenzionale. Su una panchina, armata solo di una piccola pianta grassa, lei, la morte, aspetta i suoi ospiti, che uno alla volta si presentano. La Morte, una con un contratto a tempo indeterminato, molto lavoro da fare e un capo esigente. In fondo quanti ritardi nel suo lavoro, quanti imprevisti, tentativi maldestri, colpi a vuoto e anime rispedite al mittente.

FRANCESCA CAMPONERO

