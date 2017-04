GENOVA. 31 MAR. Disfatta della giunta Doria. Ora neanche il Pd fa più da stampella agli assessori del marchese rosso. Il Consiglio comunale di Genova ha approvato oggi pomeriggio un emendamento, presentato dal capogruppo del Pd Simone Farello, alla delibera sulla tassa dei rifiuti per riportare l’aumento della Tari nel 2017 a Genova dal più 18%, come proposto dalla giunta Doria, al più 6,89%, come previsto inizialmente dalla delibera Amiu-Iren che è stata ritirata.

Tuttavia, nel bilancio 2017 del Comune, in votazione fra due settimane, dovranno essere trovate le risorse per impedire l’aumento al 18%. Sono stati 13 i sì, 9 i no, 2 gli astenuti e 5 i presenti non votanti su 29 consiglieri presenti. L’incremento del più 18% era stato chiesto dall’assessore comunale al Bilancio Franco Miceli per recuperare a rate nel prossimo quadriennio gli extra costi causati dallo smaltimento fuori Regione dei rifiuti genovesi, a seguito della chiusura della discarica di Scarpino.

L’emendamento di Farello aveva ottenuto parere contrario dell’assessore Francesco Miceli, oltre al parere tecnico e contabile contrario del segretario generale del Comune Luca Uguccioni. Favorevoli Pd, Lista Doria e Sel. Contrari Effetto Genova, FdS, Clizia Nicolella e Luciovalerio Padovani (Lista Doria). Astenuti due consiglieri della Lista Musso. Presenti non votanti M5S, Percorso Comune e un consigliere della Lista Musso. Usciti dall’aula i consiglieri di Forza Italia, Lega Nord, FdI-An, Ncd, Progresso Ligure e Udc.

“Non è possibile dare parere favorevole alla proposta del Pd- ha ripetuto l’assessore Miceli- perché scatterebbe automaticamente la necessità di portare i libri di Amiu in Tribunale”.