Pasquale ‘Lino’ Cama candidato sindaco di Chiavari del Pd

GENOVA. 4 APR. “All’unanimità, e grazie a un lavoro coeso e unitario di tutto il Partito Democratico, si è individuato il candidato Sindaco di Chiavari per il centrosinistra: Pasquale “Lino” Cama, la persona in grado di interpretare al meglio innovazione e concretezza della nostra proposta politica”.

Lo ha comunicato oggi il Pd chiavarese.

“Una scelta maturata ieri nel corso del direttivo del Pd di Chiavari – hanno aggiunto i responsabili del Pd – che ha concluso il lavoro di discussione e confronto sulla proposta politica nuova per Chiavari. Innovazione, inclusione, capacità di ascolto, competenza amministrativa e visione aperta e strategica per una città che deve essere capace di tornare a giocare un ruolo di traino per il comprensorio: queste le parole chiave su cui il Pd ha lavorato negli ultimi mesi, con l’obiettivo di creare uno spazio politico nuovo, alternativo all’attuale amministrazione e alla riproposizione sotto mentite spoglie di una stagione politica superata e non più riproponibile. Un laboratorio civico, una nuova idea di città, dove incrociare associazioni, categorie, quartieri, cittadini, competenze che a Chiavari sono presenti e che bisogna far emergere con sempre più forza. Chiavari deve guardare avanti, non tornare indietro.

Cama, 58 anni, nato a Chiavari, laureato in economia e commercio, da più di trent’anni è un affermato professionista in campo della formazione d’impresa a livello nazionale. E’ stato per dieci anni docente di Scienze dell’Amministrazione presso l’Università di Genova e dirigente nelle più importanti società di consulenza aziendale in Italia. Fondatore dell’Associazione Polis, strumento di formazione politica per le nuove generazioni, si è avvicinato alla politica attiva con la nascita dell’Ulivo nel 1996. Socio della Società Economica di Chiavari, è autore di diverse pubblicazioni scientifiche nel campo della Pubblica Amministrazione. Consigliere di amministrazione di diverse società pubbliche e private, ha sviluppato negli anni esperienze e competenze nel campo amministrativo, economico e della gestione del personale nelle organizzazioni pubbliche e private.

Il candidato Sindaco si presenterà alla città sabato mattina alle ore 11.15 al Caffè Defilla di via Garibaldi.