Pasqua con sei navi della Costa Crociere nel porto di Savona

GENOVA. 13 APR. Quella che si presenta sarà una Pasqua da record per le crociere a Savona. Per il prossimo weekend è, infatti, previsto l’arrivo al Palacrociere di ben 6 navi della flotta italiana di Costa Crociere.

Sabato 15 aprile faranno scalo l’ammiraglia Costa Diadema (133.000 tonnellate di stazza), Costa Favolosa (113.000 tonnellate di stazza) e Costa Mediterranea (86.000 tonnellate di stazza); domenica 16 aprile sarà invece la volta di Costa Pacifica (114.500 tonnellate di stazza), Costa Fascinosa (113.000 tonnellate di stazza) e Costa Magica (103.000 tonnellate di stazza).

Saranno in totale quasi 30.000 i passeggeri movimentati nei due giorni, tra imbarchi, sbarchi e transiti, provenienti non solo dall’Italia ma anche da tanti altri paesi, in particolare Francia, Spagna, Germania e Svizzera.





La presenza di un così grande numero di turisti in arrivo dalle navi Costa sarà un’ulteriore opportunità per promuovere il territorio ligure.

Il programma delle escursioni organizzate dalla compagnia italiana prevede infatti la visita di alcune delle principali località turistiche della regione, tra cui Genova, Finalborgo, Portofino, ma anche i nuovi “walking tour” alla scoperta della città di Savona e delle sue eccellenze enogastronomiche.