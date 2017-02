Partnership tra Fleetcor Technologies e QUI! Group

GENOVA. 9 FEB. QUI! Group annuncia un’alleanza strategica con l’americana Fleector, con l’obiettivo di ampliare la propria offerta di prodotti e servizi innovativi, tra cui le carte carburante, in cui Fleector è leader di mercato a livello mondiale.

L’acquisizione di una quota di minoranza di QUI! Group da parte dell’americana Fleector sigilla l’accordo, riaffermando l’impegno di entrambe le aziende a unire le forze.

“L’ingresso di Fleector come azionista ci permetterà di puntare al mercato italiano delle piccole e medie imprese, in crescita. Questo ci aiuterà ad ampliare il nostro business e ad accelerare l’ingresso nel mercato italiano di nuovi servizi, commenta Gregorio Fogliani, fondatore e presidente di QUI! Group.

Parlando di internazionalizzazione, collaborare con una multinazionale con una forte presenza a livello globale ci permetterà di accelerare il nostri ambiziosi progetti di sviluppo all’estero.”

“Questo investimento di minoranza in una delle principali società di buoni pasto presente in Italia sostiene l’ingresso di Fleector in un importante mercato europeo e posiziona la società in modo strategico per altre opportunità sul territorio. Continuiamo a valutare l’attrattività del settore vicino alla ristorazione come un’altra opportunità di potenziale espansione dei prodotti in Europa”, dice Ron Clarke, presidente ed Amministratore delegato di Fleector Technologies Inc.