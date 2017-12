Parma-Spezia, sfida all’insegna dell’equilibrio

Presentiamo un report della sfida tra lo Spezia e il Parma al Tardini.

Il Parma è reduce da 3 pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali ottenuto al San Nicola contro il Bari (0-0). Gli emiliani hanno tutte le carte in regola per centrare la qualificazione per i play-offs di fine stagione! Al Tardini, la squadra allenata da mister D’Aversa non perde da metà ottobre!

Lo Spezia è in buona salute, difatti i liguri hanno ottenuto 4 vittorie nelle ultime 5 apparizioni, davvero niente male! Lontano da casa però è arrivata soltanto una vittoria finora, tra l’altro proprio nell’ultima trasferta disputata contro la Pro Vercelli (0-2).

I bookmakers vedono favoriti i padroni di casa.

PRECEDENTI: Non ci sono precedenti tra le due compagini.

SQUADRA IN CASA: Il Parma occupa la 4^ posizione in classifica con 32 punti (9-5-6). Tra le mura di casa ha raccolto 5 vittorie in 10 gare (5-2-3).

ASSENTI: Ceravolo (a.) è infortunato. Mazzocchi (d. titolare) e Calaiò (a. 5 gol) sono in forte dubbio.

SQUADRA IN TRASFERTA: Lo Spezia è 9° in classifica con 29 punti (8-5-7). In trasferta ha ottenuto soltanto una vittoria fin qui (1-3-6)!

ASSENTI: Juande (c.) è infortunato. Masi (d. 1 gol) e Gilardino (a. 2 gol) sono in dubbio.