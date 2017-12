Alla vigilia del match con il Parma, è un Fabio Gallo determinato a chiudere al meglio la stagione quello che si presenta nella sala stampa del “Ferdeghini”.

”Durante questi giorni di festa non abbiamo mai staccato, dando comunque la possibilità ai ragazzi di passare il Natale con le famiglie; la squadra ha lavorato molto bene, complice anche l’entusiasmo derivante dalle tre vittorie di fila ed ora vogliamo cercare di chiudere il 2017 nel miglior modo possibile, senza però mai dimenticare chi siamo e da dove siamo partiti: dobbiamo continuare ad essere umili operai.

Oltre a Juande, anche Gilardino e Masi out, ma per il resto ho ampia scelta per affrontare una squadra di assoluto valore come il Parma, una squadra che ha come obiettivo dichiarato la massima serie; gli emiliani hanno la miglior difesa del campionato, inoltre gli attaccanti hanno grande frequenza e qualità, dovremo essere bravi a tagliare i rifornimenti, continuando ad interpretare la fase difensiva così come abbiamo fatto nelle ultime gare.





Il mercato? Fino ad oggi nessuno è venuto da me a chiedere di andare via a gennaio, ovviamente tutti vogliono giocare e chi è stato utilizzato meno potrebbe voler andare a trovare maggior spazio, ma qui si è creato un grande gruppo, capace di assorbire velocemente le sconfitte così come di non montarsi la testa dopo le vittorie, quindi l’auspicio è che chiedano di muoversi meno calciatori possibile.

Questa è una squadra che lotta, che corre e che ha fame, dobbiamo andare avanti così, una gara alla volta, tenendo i piedi per terra e la mente concentrata sul campo”.