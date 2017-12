Parma-Spezia 0-0, vincono le difese al Tardini

Pareggio a reti bianche per lo Spezia che pareggia 0-0 al Tardini contro il Parma.

La squadra di Gallo ha tenuto bene il campo per tutta la prima frazione. L’episodio chiave è l’espulsione per doppia ammonizione di Alessandro Lucarelli che riduce i crociati in inferiorità numerica.

Da allora è un predominio Spezia che tenta di trovare la vittoria ma regge il fortino gialloblù.





Finisce 0-0 al Tardini tra Parma e Spezia.

Parma-Spezia 0-0 (primo tempo 0-0)

Parma (4-3-3): Frattali; Iacoponi, Di Cesare, Lucarelli, Gagliolo (63’ Sierralta); Dezi (74’ Corapi), Scozzarella, Scavone; Insigne, Baraye (64’ Nocciolini), Di Gaudio. All. D’Aversa.

Spezia (4-3-3): Di Gennaro; De Col, Terzi, Giani, Lopez; Maggiore, Bolzoni (61’ Giorgi), Pessina; Mastinu (77’ Ammari); Marilungo (83’ Forte), Granoche. All. Gallo.

Arbitro: Ros di Pordenone

Ammoniti: 24’ Bolzoni (S), 31’ Lucarelli (P), 48’ Terzi (S), 48’ Maggiore (S), 57’ Di Cesare (P), 73’ Sierralta (P), 88’ De Col (S)

Espulsi: 42’ Lucarelli (P)