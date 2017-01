Parcheggi taxi al S. Martino, caso sgonfiato e già risolto

GENOVA. 20 GEN. “In merito allo spostamento del posteggio taxi presso il monoblocco dell’ospedale San Martino di Genova, il Coordinamento sindacale tassisti genovesi chiarisce che si sono già svolti incontri tra le parti interessate per trovare una sistemazione che soddisfi le esigenze degli utenti-pazienti del nosocomio genovese, nel rispetto della logistica dell’ospedale stesso e del regolare svolgimento dell’attività dei tassiti. La collocazione a monte del monoblocco dell’area di parcheggio, scattata lunedì, è transitoria, in attesa dell’individuazione di una zona maggiormente fruibile per chi accede alla struttura ospedaliera”.

Lo ha dichiarato oggi Valerio Giacopinelli, coordinatore sindacale dei tassisti genovesi.

“Pertanto ha aggiunto Giacopinelli – cogliamo l’occasione per ringraziare il direttore generale dell’ospedale San Martino Giovanni Ucci, il direttore dell’ufficio tecnico Alessandro Orazzini e l’assessore regionale alla Salute Sonia Viale per la sensibilità dimostrata nell’affrontare la problematica e la pronta risposta data alla cittadinanza e agli operatori del settore taxi nell’individuazione di un’area adeguata a fornire una risposta efficace e agevole ai bisogni di mobilità degli utenti dell’ospedale”.