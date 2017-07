GENOVA . 25 LUG. Promessa mantenuta. La giunta comunale, nella seduta straordinaria di ieri, ha approvato la delibera per la revisione delle tariffe orarie da applicare alla sosta nelle aree gestite da Tursi per il tramite di Genova Parcheggi.

Le zone in cui vige la tariffa oraria di 2.50 euro all’ora (zone A, B, C, D, E, F, G e i corsi di zona H) e di 2,00euro (zone L, M2, C) passeranno a 1,30 per la prima ora, 1,70 per la seconda ora di sosta e 2,00 a partire dalla terza ora di sosta.

Per quanto riguarda le zone M3, T, R e H passeranno da 1,50 euro all’ora a 1,10 per la prima ora, 1,40 per la seconda e 1,50 per la terza.





“Abbiamo mantenuto le promesse – ha dichiarato il vicesindaco Stefano Balleari – perché abbiamo provveduto a diminuire le tariffe dei parcheggi nelle aree gestite dal Comune, che adesso risultano quelle più basse d’Italia”.

Le nuove tariffe dovrebbero essere operative in città dal mese di agosto.