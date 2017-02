Papa Francesco sabato 27 maggio a Genova: il programma

GENOVA. 19 FEB. L’Arcidiocesi di Genova ha reso noto il programma della visita pastorale di Papa Francesco in programma sabato 27 maggio. Il Santo Padre arriverà al Cristoforo Colombo alle 8.15.

Poi alle 8,30 il primo appuntamento allo stabilimento Ilva di Genova Cornigliano per l’incontro con i lavoratori. Alle 10, in cattedrale, incontrerà i vescovi, il clero e i religiosi. Alle 12.15 andrà al Santuario di Nostra Signora della Guardia, dove incontrerà i giovani e si metterà a tavola per il tradizionale pranzo con i poveri, rifugiati e detenuti.

Nel pomeriggio il Papa si recherà all’Ospedale Gaslini dove incontrerà i bambini ricoverati. Alle 17.30 la Santa Messa nell’area della Fiera del mare.

La giornata genovese di Papa Francesco terminerà alle 19.30 quando all’aeroporto saluterà il cardinale Bagnasco e le autorità.

“Che la visita del Papa – ha dichiarato il Cardinale Angelo Bagnasco – possa confermarci nella fede e nello slancio missionario, susciti energie al servizio del bene comune, sostenga chi con disinteresse serve gli indigenti, conforti anziani e malati, spinga i giovani a spendere con generosità la loro vita”.