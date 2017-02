GENOVA. 27 FEB. A 12 anni accoltellata all’addome, ma anche altre ferite sugli arti. Non è ancora chiaro il movente del ferimento della bimba di origine ecuadoriana trasportata ieri dal papà 40enne e da un amico al Gaslini di Genova, dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico e si trova ricoverata con prognosi riservata. Per l’episodio il padre immigrato è in stato di fermo di polizia giudiziaria, in questura, dall’una di stanotte. La misura è stata decisa dal pm Marcello Maresca. L’ipotesi di accusa risulta tentato omicidio.

Secondo gli investigatori della squadra Mobile, l’ecuadoriano, che non ha confessato ed ha fornito una “non convincente” versione dei fatti accusando un nordafricano, sarebbe anche dedito all’alcol e in passato è stato accusato di maltrattamenti in famiglia. La moglie si troverebbe in Ecuador. L’accoltellamento della bimba non sarebbe avvenuto nei pressi di un distributore in via Teglia a Rivarolo (dove la polizia non ha trovato tracce evidenti del presunto violento alterco col nordafricano, come tracce ematiche) ma nell’abitazione del sudamericano, a Lavagna. Quando la bimba starà meglio, sarà ascoltata dalle investigatrici della squadra Mobile.

http://www.ligurianotizie.it/a-12-anni-accoltellata-alladdome-papa-ecuadoriano-sotto-torchio/2017/02/26/237646/

http://www.ligurianotizie.it/a-12-anni-accoltellata-alladdome-il-papa-e-stato-un-nordafricano/2017/02/26/237628/