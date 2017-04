Papa a Genova: donazioni anche con carta o PayPal

GENOVA. 13 APR. Per la visita di Papa Francesco a Genova, prevista per il prossimo 27 maggio, la diocesi ha attivato la possibilità di effettuare donazioni on line tramite il sito (chiesadigenova.it) della diocesi.

“Partecipare è gratuito – si legge sul sito – e con una donazione si può aiutare la diocesi a sostenere le spese organizzative. La visita del Santo Padre comporterà un significativo impegno economico, per allestire gli spazi che ospiteranno i partecipanti e per organizzare tutti i servizi di accoglienza”.

Per la prima volta, la diocesi di Genova ha attivato la possibilità di effettuare le donazioni anche tramite carta di credito o PayPal accessibile tramite un link nella home page del sito.





È possibile scegliere se effettuare un versamento ‘Per aiutare il Papa nelle sue opere di carità’ oppure per ‘Per accogliere il Papa a Genova’.