Palmaria, soccorso ferito caduto da 5 metri su sentiero

GENOVA. 15 MAR. Questo pomeriggio alle ore 14:00 la sala operativa dei vigili del fuoco di La Spezia è stata allertata per soccorrere un uomo caduto su di un sentiero all’isola Palmaria.

Sul posto è stato inviato il personale del distaccamento portuale VVF di La Spezia con la motobarca RAF 06 ed un gommone: dalla sede centrale di via Antoniana è partito il carro SAF che via terra si è posizionato, in ausilio alla squadra di mare, nel tratto di costa prospicente l’isola Palmaria.

Una volta sul posto, si è potuto constatare che a seguito di una caduta da circa 5 metri, l’uomo aveva riportato diversi traumi e contusioni.

Una volta prestata una prima assistenza sanitaria, data la zona impervia e le condizioni cliniche del ferito, si è desico attivare l’elicottero VVF Drago 70.

Una volta individuata la zona delle operazioni, Drago 70 ha verricellato gli elisoccorritori VVF in prossimità dell’infortunato, insieme al personale sanitario di bordo del 118.

Una volta stabilizzato, l’uomo è stato issato a bordo, accompagnato dall’elisoccorritore VVF tramite verricello.

L’intervento è stato portato a termine in collaborazione con gli uomini del Soccorso Alpino di La Spezia e della Guardia Costiera.